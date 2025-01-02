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Spor

Alperen Şengün'den kariyer rekoru! Maça damga vurdu

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının Dallas Mavericks'i 110-99'luk skorla yendiği maçı 23 sayı 6 ribaund 4 asist ve 6 top çalma (kariyer rekoru) ile tamamladı.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den kariyer rekoru! Maça damga vurdu
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Houston Rockets, evinde konuk ettiği Dallas Mavericks'i 110-99'luk skorla mağlup etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, mücadelede 37 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 23 sayı 6 ribaund 4 asist ve 6 top çalma (kariyer rekoru) ile tamamladı.

Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks 19 sayı, Cam Whitmore 18 sayı, Jabari Smith Jr. 12 sayı ile oynadı.

Mavericks'te Quentin Grimes 17 sayı, Kyrie Irving ve Klay Thompson 16 sayı, Jaden Hardy 11 sayı ile çift haneye çıkan oyuncular oldular.

Bu sonuçla birlikte Rockets derecesini 22-11'e getirirken Mavs ise 34. maçında 14. kez mağlup oldu.

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