Alperen Şengün'den LeBron James'e karşı kariyer rekoru

10 Mart 2022 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:39

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 120-120 eşitlikle sona eren mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 139-130 mağlup etti.

Bu sezon 17. kez kazanan Rockets'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayarak yaklaşık 40 dakika sahada kalan Alperen Şengün ise 21 sayı, 14 ribaunt, 2'şer asist, top çalma ve blokla kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Milli oyuncu, bir maçta en fazla süre alma, sayı atma ve ribaunt alma rekorlarını bu müsabakada kırdı. Jalen Green 32 sayı, Josh Christopher 21 sayı ve 6 ribaunt, Kenyon Martin 17 sayı ve 11 ribaunt, Eric Gordon 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 37. kez kaybederek play-off'a kalma olasılığını zora sokan Lakers'ta Russell Westbrook 30 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. LeBron James 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparken, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, Austin Reaves 17, D.J. Augustin 16 sayı, Carmelo Anthony 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.