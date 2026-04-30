İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1892
  • EURO
    52,7611
  • ALTIN
    6639.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Alperen Şengün'den LeBron James'e tarihi cevap: Kolay düdük alıyorsun
Alperen Şengün'den LeBron James'e tarihi cevap: Kolay düdük alıyorsun

NBA Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek seriyi 3-2'ye getirirken, Alperen Şengün ile LeBron James arasında serbest atış çizgisinde yaşanan sözlü düello sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Houston Rockets, NBA Batı Konferansı ilk tur play-off serisinin 5. maçında Los Angeles Lakers'ı 99–93 mağlup ederek durumu 3-2'ye getirdi ve seriyi uzattı.

Rockets, bu sonuçla birlikte seriyi 6. maça taşırken karşılaşma esnasında Alperen Şengün ile LeBron James arasında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Maçın kritik dakikalarında serbest atış çizgisine gelen LeBron James, milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir tartışma yaşadı. Alperen'in "Kolay düdük alıyorsun" demesi üzerine LeBron James, "Bunu sen diyemezsin. Senin çevrendeki herkes bunu söyleyebilir ama sen bunu diyemezsin." ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşananlar gündem olurken Alperen Şengün karşılaşmayı 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.