Alperen Şengün'den LeBron James'e tarihi cevap: Kolay düdük alıyorsun

Houston Rockets, NBA Batı Konferansı ilk tur play-off serisinin 5. maçında Los Angeles Lakers'ı 99–93 mağlup ederek durumu 3-2'ye getirdi ve seriyi uzattı.

Rockets, bu sonuçla birlikte seriyi 6. maça taşırken karşılaşma esnasında Alperen Şengün ile LeBron James arasında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Maçın kritik dakikalarında serbest atış çizgisine gelen LeBron James, milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir tartışma yaşadı. Alperen'in "Kolay düdük alıyorsun" demesi üzerine LeBron James, "Bunu sen diyemezsin. Senin çevrendeki herkes bunu söyleyebilir ama sen bunu diyemezsin." ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşananlar gündem olurken Alperen Şengün karşılaşmayı 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.