Alperen Şengün'den Los Angeles Clippers'a 15 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 121-100 mağlup etti.

Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 21 sayı farkla yendi.

Los Angeles Clippers'ta Terance Mann 31 sayı ve Kawhi Leonard 30 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu.

Mağlubiyet serisi 10 maça çıkan konferans sonuncusu Rockets'ta Eric Gordon 24 sayı, Kenyon Martin ise 22 sayı ile oynadı.

Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise 29 dakika 36 saniye süre aldığı maçta 15 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.