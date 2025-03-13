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Spor

Alperen Şengün'den muhteşem performans! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

NBA nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 111-104'lük skorla kazanırken milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla geceye damga vurdu. Alperen Şengün karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaunt ve 7 asist ile tamamladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den muhteşem performans! Yaptığı hareket geceye damga vurdu
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NBA'de Houston Rockets, evinde Phoenix Suns'ı 111-104 mağlup etti.

Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaunt ve 7 asist ile tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.

Öte yandan müsabaka esnasında Alperen Şengün'ün, takım arkadaşı Tari Eason'a yaptığı asist, sezonun en güzel hareketlerinden birisi olarak gösterildi.

Rockets'ta Jalen Green 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Dillon Brooks 19 sayıyla katkı sağladı.

Suns'ta ise Bradley Beal 25 sayıyla mücadele ederken, Kevin Durant de 19 sayı kaydetti.

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