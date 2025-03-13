NBA'de Houston Rockets, evinde Phoenix Suns'ı 111-104 mağlup etti.

Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaunt ve 7 asist ile tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.

Öte yandan müsabaka esnasında Alperen Şengün'ün, takım arkadaşı Tari Eason'a yaptığı asist, sezonun en güzel hareketlerinden birisi olarak gösterildi.

Rockets'ta Jalen Green 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Dillon Brooks 19 sayıyla katkı sağladı.

Suns'ta ise Bradley Beal 25 sayıyla mücadele ederken, Kevin Durant de 19 sayı kaydetti.