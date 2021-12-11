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Spor

Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru

Milwaukee Bucks'ın deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 yendiği maçta Alperen Şengün, 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı. Alperen Şengün'ün başarılı performansı takımı Houston Rockets'ın yenilgisini önleyemedi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:44
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti.

7 maçtır yenilmeyen Rockets'a konuk olan son şampiyon Bucks, dördüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 9 sayı farkla yendi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.

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