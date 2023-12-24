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Spor

Alperen Şengün'den rekor! Pelicans potasına tam 37 sayı

NBA'de normal sezon heyecanı geçtiğimiz gece oynanan 13 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

AA24 Aralık 2023 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den rekor! Pelicans potasına tam 37 sayı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

BUCKS, GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİ

New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110

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