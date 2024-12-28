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Spor

Alperen Şengün'den sezon rekoru! Performansı galibiyete yetmedi

NBA Batı Konferansı mücadelesinde sahasında Minnesota Timberwolves'u konuk eden Houston Rockets, sahadan 113-112'lik skorla mağlup ayrıldı. Houston'da forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün karşılaşmayı 38 sayı, 12 ribaund, 1 asist ile tamamlayarak sezon rekoru kırdı.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den sezon rekoru! Performansı galibiyete yetmedi
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NBA'de gecenin TSİ sabaha karşı oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u konuk etti. Rockets, mücadeleyi 113-112'lık skorla kaybetti.

Houston'da Alperen Şengün, mücadelede 41 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 38 sayı 12 ribaund 1 asist ile tamamladı. Alperen, 38 sayıyla kariyer rekorunu da (45) zorladı.

Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı 11 ribaund, Fred VanVleet 18 sayı 6 ribaund 7 asist, Jalen Green 14 sayı 6 asist, Jabari Smith Jr. 12 sayı ile oynadı.

Bu sonuçla birlikte Timberwolves derecesini 16-14'e getirirken Rockets ise 31. maçında 10. kez mağlup oldu.

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