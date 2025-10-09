NBA'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçları devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, ikinci karşılaşmasında Utah Jazz'ı konuk etti. Sahadan galibiyetle ayrılan Rockets, yeni sezon hazırlıklarında ikide iki yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Houston Rockets'ın 67-61'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekip maçı 140-127 kazandı. Ime Udoka'nın ekibi sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında evinde Atlanta Hawks'ı 122-113 mağlup etmişti.

ALPEREN'DEN DOUBLUE-DOUBLE

Houston Rockets'ta Alperen Şengün yaklaşık 28 dakika sahada kalıp takımın en çok süre alan oyuncusu olurken 23 yaşındaki basketbolcu maçı 13 sayı, 13 asist ve 5 ribauntla tamamlayarak sezonun ilk double double'ını yaptı. Alperen, bir önceki Atlanta maçında 19 sayı, 5 ribaunt ve 6 asist kaydetmişti.

Rockets'a Amen Thompson 19, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 11 ve Jeff Green 10 sayıyla maçı tamamlayarak ev sahip ekip adına çift haneleri yakaladı.

Konuk Utah Jazz'da ise Ace Bailey kaydettiği 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Brice Sensabaugh 24, Keyonte Darnell George 16, Taylor Hendricks 15, Jusuf Nurkic ve Kevin Love 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Utah bu sonuçla sezonun ilk hazırlık maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

Houston Rockets, yeni sezon öncesinde kalan hazırlık maçlarında sırasıyla New Orleans Pelicans ve Atlanta Hawks'la deplasmanda karşılaşacak.

Utah Jazz ise hazırlık maçlarını San Antonio Spurs, Dallas Mavericks ve Portland Trail Blazers karşılaşmalarıyla noktalayacak.

NBA'DE YENİ SEZON

NBA'de 2025/26 sezonu 22 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında son şampiyon Oklahoma City Thunder sahasında Houston Rockets'ı konuk edecek.

Günün diğer maçında ise Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors karşı karşıya gelecek. NBA'de normal sezon maçları 13 Nisan 2026'da sona erecek.