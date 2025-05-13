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Spor

Alperen Şengün'den taraftara mesaj: Gelecek yıl daha da güçlü döneceğiz

Houston Rockets'ın yıldız pivotu Alperen Şengün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftara mesaj verdi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 13:00 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den taraftara mesaj: Gelecek yıl daha da güçlü döneceğiz
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Houston Rockets'ın yıldız pivotu Alperen Şengün, sezon sonunda sosyal medya hesabı üzerinden Houston taraftarlarına güçlü bir mesaj gönderdi.

Rockets, 2025 sezonunda son yılların en büyük çıkışlarından birine imza atarak 2020'den bu yana ilk kez playoff'a kalmayı başardı. Normal sezonda 52 galibiyetle Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlayan Rockets, ilk turda ev sahibi avantajına sahip olmasına rağmen Golden State Warriors'a 7 maç sonunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Böylece Houston, Steph Curry ve Draymond Green dönemindeki Warriors'a karşı play-off'ta oynadığı dört seriyi de kazanamamış oldu (0-4).

Alperen, sezon sonunda sosyal medya hesabı üzerinden Houston taraftarlarına güçlü bir mesaj gönderdi. Bu sezon ilk kez All-Star seçilen 22 yaşındaki milli oyuncu, takım arkadaşlarıyla duyduğu gururu ve daha fazlasını hedeflediklerini şu sözlerle ifade etti:

"Teşekkürler Houston, bir muhteşem sezon daha. Bu takımla—kardeşlerimle—gurur duyuyorum. Her adımda savaştık, birlikte büyüdük ve kazandığımız her şeyi hak ettik.

Bu yolculuk kolay değildi ama odaklanmış kaldık. Tatmin olmadık—daha fazlasını istiyoruz. Bu sezon bize çok şey öğretti. Gelecek yıl daha da güçlü döneceğiz. Şimdi kilitlenme, çalışma ve yükselme zamanı."

Şengün, normal sezonda 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalarken, play-off'larda bu performansını daha da artırarak 20.9 sayı, 11.9 ribaund ve 5.3 asistle mücadele etti.

Houston yönetimi, Şengün'ün performansından duyduğu memnuniyeti geçtiğimiz Ekim ayında ona beş yıllığına 185 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması yaparak gösterdi. Genç yıldız, önümüzdeki sezon 33.9 milyon dolar kazanacak.

Takımın başantrenörü Ime Udoka ise sezon sonu basın toplantısında önümüzdeki yaz döneminin herkes için "çok kritik" olduğunu vurguladı. 2022 yılında Boston Celtics'i NBA Finalleri'ne taşıyan tecrübeli koç, Houston'ın artık "bir sonraki adımı atmaya" hazır olması gerektiğini belirtti.

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