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Spor

Alperen Şengün'den Thunder'a 17 sayı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'in sezon öncesi hazırlık maçında oynanan Oklahoma City Thunder karşılaşmasını 17 sayıyla tamamladı.

10 Ekim 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den Thunder'a 17 sayı
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Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'a karşı sezondaki ikinci hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.

Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.

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