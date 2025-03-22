İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ın 9 maçtır bileği bükülmüyor
Spor

Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ın 9 maçtır bileği bükülmüyor

NBA'de normal sezon oynanan 10 maçla devam etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i 102-98 yenerek art arda 9. galibiyetini elde etti.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ın 9 maçtır bileği bükülmüyor
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA'de 10 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 8 sayı ve 10 ribauntla oynadığı Houston Rockets'ta Fred VanVleet 37 sayı, Amen Thompson da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi takımda ise Andrew Wiggins'in 30 sayı, Kel'el Ware'in de 16 sayı ve 14 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

LOS ANGELES CLİPPERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta James Harden 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr.'ın 23 ve Santi Aldama'nın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120

San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93

Miami Heat-Houston Rockets: 98-102

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117

Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.