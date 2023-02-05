Alperen Şengün'ün 10 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Oklahoma City Thunder, lig sonuncusu Houston Rockets'ı 153-121 mağlup etti.

Ev sahibi Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Rockets formsı giyen Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-123

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 131-126

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 128-134 (uzatmada)

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 100-116

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 123-115

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 129-121

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 153-121

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 119-113

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 128-108