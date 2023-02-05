Alperen Şengün'ün 10 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Oklahoma City Thunder, lig sonuncusu Houston Rockets'ı 153-121 mağlup etti.
Ev sahibi Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.
Rockets formsı giyen Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-123
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 131-126
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 128-134 (uzatmada)
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 100-116
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 123-115
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 129-121
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 153-121
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 119-113
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 128-108