İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,0714
  • EURO
    15,6606
  • ALTIN
    878.661
  • BIST100
    1967.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'ün 13 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
Spor

Alperen Şengün'ün 13 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Alperen Şengün'ün 13 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla oynadığı maçta Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 113-100 yenildi.

2 Mart 2022 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:39
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 113-100 mağlup oldu ve üst üste 10. yenilgisini yaşadı.

Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Marcus Morris 18, Reggie Jackson 17 sayıyla oynadı.

Jalen Green'in 20 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta ise Christian Wood 17 sayı, 8 ribaunt, 22 dakika süre alan Alperen Şengün de 13 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 2 top çalma performansı gösterdi.

SONUÇLAR

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Detroit Pistons: 116-113

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 109-108

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 107-98

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 100-113

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 129-114

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 104-109

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.