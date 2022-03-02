Alperen Şengün'ün 13 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

2 Mart 2022 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:39

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 113-100 mağlup oldu ve üst üste 10. yenilgisini yaşadı.

Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Marcus Morris 18, Reggie Jackson 17 sayıyla oynadı.

Jalen Green'in 20 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta ise Christian Wood 17 sayı, 8 ribaunt, 22 dakika süre alan Alperen Şengün de 13 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 2 top çalma performansı gösterdi.

SONUÇLAR

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:



Washington Wizards-Detroit Pistons: 116-113

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 109-108

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 107-98

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 100-113

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 129-114

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 104-109