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Spor

Alperen Şengün'ün 15 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'e 140-120 yenildi.

7 Şubat 2023 Salı 11:08 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 15 sayısı yetmedi
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Bu sezon 30. galibiyetini alan Kings'te, Domantas Sabonis 16 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Keegan Murray 30, Malik Monk 20 sayıyla oynadı.

Jalen Green'in 27 sayı attığı ev sahibi ekipte ise Kenyon Martin Jr. 18 sayı, 8 ribaunt, Alperen Şengün de 15 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Boston Celtics: 99-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 91-114

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-124

Houston Rockets-Sacramento Kings: 120-140

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 128-104

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 111-124

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 141-114

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-127

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