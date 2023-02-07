Alperen Şengün'ün 15 sayısı yetmedi

Bu sezon 30. galibiyetini alan Kings'te, Domantas Sabonis 16 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Keegan Murray 30, Malik Monk 20 sayıyla oynadı.
Jalen Green'in 27 sayı attığı ev sahibi ekipte ise Kenyon Martin Jr. 18 sayı, 8 ribaunt, Alperen Şengün de 15 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Boston Celtics: 99-111
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 91-114
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-124
Houston Rockets-Sacramento Kings: 120-140
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 128-104
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 111-124
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 141-114
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-127