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Spor

Alperen Şengün'ün 17 sayısı yetmedi

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın Toronto Raptors'a 117-115 yenildiği maçta, 17 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

9 Nisan 2022 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:05
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı 117-115 yenerek bu sezon 48. galibiyetine uzandı.

Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Gary Trent 26, Scottie Barnes 16 sayı üretti.

Kevin Porter'ın 35 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Brooklyn Nets'e 118-107 mağlup oldu. Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

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