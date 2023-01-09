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Spor

Alperen Şengün'ün 18 sayısı takımını kurtaramadı

Alperen Şengün'ün 18 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele ettiği maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'e 104-96 yenildi.

9 Ocak 2023 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 18 sayısı takımını kurtaramadı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, play-off'a kalmak için mücadele eden Timberwolves, bir ara 20 sayı farkla geriye düştüğü oyunu bırakmadı ve Rockets'ı yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Sezonun 20. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 22 sayı ve 6 asist, Anthony Edwards 21 sayı ve 4 ribaunt, Rudy Gobert 18 sayı ve 11 ribaunt, Taurean Prince 14 sayı ve 4 asist, Jaden McDaniels 12 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan konferans sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.

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