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Spor

Alperen Şengün'ün 19 sayısı galibiyete yetmedi

Alperen Şengün'ün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 112-106 yenildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 19 sayısı galibiyete yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti.

Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı. Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.

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