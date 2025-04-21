Houston Rockets, dört yıl aradan sonra döndüğü playoff sahnesinde ev sahibi avantajını koruyamadı. Toyota Center'da oynanan serinin ilk maçında Golden State Warriors, tecrübeli yıldızları Stephen Curry ve Jimmy Butler'ın liderliğinde 95-85'lik galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

37 yaşındaki Stephen Curry, 31 sayı (12/19 saha içi, 5/9 üçlük) ve 6 ribaund ile maçın en skorer ismi olurken, Jimmy Butler 25 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma ile Warriors'ın galibiyetinde kilit rol oynadı. Butler, Şubat ayında Miami'den takasla katıldığı Warriors formasıyla ilk playoff maçında etkileyici bir performans sergiledi.

Houston adına Alperen Şengün, playoff kariyerine 26 sayı ve 9 ribaund ile etkileyici bir giriş yaptı. Maçın başında Draymond Green'in üzerinden yaptığı smaç, tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak Fred VanVleet ve Jalen Green'in toplamda 7/34 saha içi isabetiyle sadece 17 sayı üretebilmesi, Rockets'ın hücum gücünü sınırladı.

İlk çeyreği 21-18 önde kapatan Rockets, ikinci çeyrekte Warriors'ın 11-0'lık serisine engel olamadı ve devreye 47-34 geride girdi. Üçüncü çeyrekte fark 23 sayıya kadar çıktı, ancak Şengün liderliğindeki Rockets, son çeyrekte farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak Curry'nin kritik üçlüğü ve Moses Moody'nin isabetiyle Warriors, maçı koparmayı başardı.

Serinin ikinci maçı 23 Nisan Çarşamba gecesi yine Houston'da oynanacak. Rockets, ev sahibi avantajını kaybetmemek için bu maçı kazanmak zorunda.

Gecenin diğer sonuçları:

Oklahoma City Thunder 131 – 80 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 103 – 86 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 121 – 100 Miami Heat