Alperen Şengün'ün 9 sayı, 9 ribauntu Houston Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Houston Rockets'ı 125-105 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, süre aldığı 28 dakikada 44 sayı, 12 ribaunt ile "double double" yaptı.

Maçta, Antetokounmpo faul çizgisinden 13'te 8 sayı bularak Bucks'taki kariyerinde 4 bin 891 denemede 3 bin 508 serbest atış sayısı çıkararak (%71.7) takımının serbest atış lideri oldu.

Sidney Moncrief, 1979-89 yılları arasında Bucks ile 3 bin 505 serbest atıştan sayı buldu.

Houston Rockets forması giyen ve karşılaşmada 22 dakika 58 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise, 9 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 105-114

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 124-115

Orlando Magic-Boston Celtics: 120-126

Miami Heat-Toronto Raptors: 112-109

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 96-128

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 125-105

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 137-96

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 122-117

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-111