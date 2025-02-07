İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9825
  • EURO
    37,4492
  • ALTIN
    3317.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'ün All-Star takımı belli oldu
Spor

Alperen Şengün'ün All-Star takımı belli oldu

2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yer alacağı takımın kadrosu netleşti.

AA7 Şubat 2025 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün All-Star takımı belli oldu
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alacağı takımın kadrosu belli oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

Alperen Şengün'ün yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

  • Alperen Şengün
  • all star
  • takım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.