İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3679
  • EURO
    51,3947
  • ALTIN
    6351.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! Houston Rockets deplasmanda mağlup
NBA nefes kesen maçlara sahne oldu. Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 yendi. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün maçta 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 8 RİBAUNT

Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.

Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta, 25 maçlık cezası sona eren Paul George 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı.

Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta, Matas Buzelis 18 sayı attı.

JAMAL MURRAY'DEN SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks'i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken, Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle "triple double" yaptı.

Nuggets'ın üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.