İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'ün çabası yemedi! Houston Rockets deplasmanda kayıp
Spor

Alperen Şengün'ün çabası yemedi! Houston Rockets deplasmanda kayıp

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 115-105 kaybetti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı. İşte detaylar...

AA1 Mart 2026 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün çabası yemedi! Houston Rockets deplasmanda kayıp
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Rockets'da, Jabari Smith sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Heat'de, Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaunt ve Kel'el Ware 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparken Pelle Larsson 20 sayı kaydetti.

LAKERS, DEPLASMANDA WARRİORS'I MAĞLUP ETTİ

Chase Center'da oynanan mücadelede Los Angeles, deplasmanda Golden State Warriors'ı 129-101 mağlup etti.

Lakers'da Luka Doncic, 26 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olurken LeBron James 22 ve Austin Reaves ise 18 sayı kaydetti.

Warriors'da Gui Santos 14 sayı, Moses Moody ve Gary Payton 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.