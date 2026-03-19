19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Alperen Şengün'ün çabası yetmedi! Houston Rockets evinde yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi! Houston Rockets evinde yenildi

NBA nefes kesen maçlara sahne olmaya devam ediyor. Houston Rockets sahasında konuk ettiği Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle 'double-double' yaptı. İşte detaylar...

AA19 Mart 2026 Perşembe 11:23
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu.

LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN 4 SAYIYLA OYNADI

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Payton Pritchard, 19 sayı attı.

