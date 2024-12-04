Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Sacramento Kings'e 119-116 ile mağlup oldu.

NBA'de geçtiğimiz haftanın oyuncusu seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, 31 dakika süre aldığı maçı 24 sayı 8 ribaund 6 asist ile tamamladı.

Alperen, maç sonunda koç Udoka ile birlikte oyundan diskalifiye edildi.

Rockets'ta bir diğer oyunculardan Jalen Green 28 sayı 7 ribaund, Tari Eason 16 sayı 12 ribaund 3 top çalma, Fred VanVleet 13 sayı ile oynadı. Bu sonuçla birlikte Houston Rockets 22. maçında 7. kez kaybederken Kings ise 22. maçında 10. kez kazandı.