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Spor

Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçının kazananı Houston Rockets

Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün bir double-double daha yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 100-96 mağlup etti.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçının kazananı Houston Rockets
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Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün bir double-double daha yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 100-96 mağlup etti.

Jalen Green takımın en skorer ismi olurken, 25 sayısının 12'sini üçüncü çeyrekte kaydetti.

Alperen 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma eklerken, Dillon Brooks ve Amen Thompson 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Trae Young, altıncı maçını üst üste kaybeden Atlanta için 21 sayı ve 9 asistle oynadı. De'Andre Hunter ise 16 sayı ve 5 ribaund ekledi.

Hawks, Perşembe günü Cleveland'a giderek Cavaliers ile oynayacak ve Rockets ise yine Perşembe günü Batı Konferansı'nda kritik bir Memphis Grizzlies karşılaşmasına konuk olacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Lakers 104-118 76ers

Jazz 103-114 Warriors

Bucks 112-125 Trail Blazers

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