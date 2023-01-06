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Spor

Alperen Şengün'ün ''double-double'' yaptığı maçta Rockets, Utah'a 131-114 mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta Houston Rockets, Utah Jazz'a 131-114 mağlup oldu.

AA6 Ocak 2023 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün ''double-double'' yaptığı maçta Rockets, Utah'a 131-114 mağlup oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 131-114 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Lauri Markkanen, Rockets deplasmanında 49 sayıyla kariyer rekoru kırarak Jazz'ı 5 maç sonra galibiyete taşıdı.

Sezonun 20. galibiyetini alan Jazz'da Jordan Clarkson ve Malik Beasley de 19'ar sayı kaydetti.

Art arda 6 olmak üzere 29. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jalen Green 30, Kevin Porter Jr 23 sayı üretti. Alperen Şengün ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 32 dakika sahada kalarak 20 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Celtics, Mavericks deplasmanında kazandı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Dallas Mavericks deplasmanında 124-95 kazanarak Luka Doncic önderliğindeki rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon 27 galibiyete ulaşan Celtics'te Jayson Tatum, 29 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle kariyerinde ikinci kez "triple-double" yaptı. Jaylen Brown 19, Marcus Smart ve Malcolm Brogdon 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Luka Doncic'in 23 ve Spencer Dinwiddie'nin 18 sayısı, Mavericks'in 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 115-123

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 95-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 114-131

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 122-91

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