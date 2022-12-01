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Spor

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi

Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta Houston Rockets, Denver Nuggets'a 120-100 yenildi.

1 Aralık 2022 Perşembe 13:09 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-100 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Nuggets, konferans sonuncusu Rockets'ı yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Nuggets'ı galibiyete, 26 sayıyla Jamal Murray, 20 sayıyla Aaron Gordon ve 17 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic taşıdı.

Rockets'ta Kevin Porter 23 sayı, Alperen ise 18 sayı, 11 ribaunt, 1 asist ile mücadele etti.

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