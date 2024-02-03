Alperen Şengün'ün ''double-double''ı Rockets'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptığı maçta Rockets, Raptors'ı yenerek bu sezonki 23. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Cam Whitmore 25 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist, Amen Thompson 19 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Immanuel Quickley 25 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.



RUSSELL WESTBROOK, 25 BİN SAYI BARAJINI AŞAN 25. OYUNCU OLDU



Los Angeles Clippers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 136-125 yenerek son 9 maçtaki 8. galibiyetini elde etti.

Kawhi Leonard 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Russell Westbrook ise 23 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle Clippers galibiyetinin mimarları oldu.

Westbrook, NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak lig tarihine geçti.

Pistons'ta 28 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Jaden Ivey ile 26 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağlayan Bojan Bogdanovic, yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 102-110

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 125-136

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 122-133

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 129-120

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 106-108

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 126-106

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-114

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 101-121

Houston Rockets-Toronto Raptors: 135-106

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-108

