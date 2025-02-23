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Spor

Alperen Şengün'ün ''double-double''ı yetmedi! Houston Rockets deplasmanda mağlup

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Utah Jazz'a 124-115'lik skorla mağlup oldu. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı takımına galibiyet için yetmedi. İşte detaylar...

AA23 Şubat 2025 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün ''double-double''ı yetmedi! Houston Rockets deplasmanda mağlup
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Utah Jazz'a 124-115 yenildi.

NBA'de 5 maç yapıldı. Jazz'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla oynadı.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 10 asist ve Amen Thompson 22 sayı, 9 ribaunt üretti.

Jazz'da ise Keyonte George'un 30 ve Lauri Markkanen'in 23 sayısı, sezonun 14. galibiyetinde önemli rol oynadı.

DONCİC'TEN 32 SAYI, 10 RİBAUNT

Los Angeles Lakers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-100 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon 34. galibiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist kaydetti.

Nikola Jokic'in 12 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Aaron Gordon'ın 24 ve Jamal Murray'nin 19 sayısı, sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 117-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 103-105

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 100-123

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-115

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 141-88

  • double-double
  • Alperen Şengün

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