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  • Alperen Şengün'ün fırtına gibi estiği Houston Rockets galibiyeti hatırladı
Spor

Alperen Şengün'ün fırtına gibi estiği Houston Rockets galibiyeti hatırladı

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Chicago Bulls'u 118-113 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyeti aldı. Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla maça damgasını vuran isimlerden biri oldu.

25 Kasım 2021 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:51
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezona kötü bir performansla başlayarak 16 yenilgisi bulunan Houston Rockets, bu sezonki ikinci galibiyetini, konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-113 mağlup ederek aldı.

Rockets'ta Danuel House 18 sayı, Christian Wood 16 sayı,10 ribaunt ve 6 asist, Kevin Porter 14 sayı ve 9 asist, 16 dakika süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 12 galibiyetli Bulls'ta Zach LaVine 28 sayı, Lonzo Ball 19, DeMar DeRozan 17, Alex Caruso 15 sayı, Nikola Vucevic 14 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 116-96 kaybettikleri Golden State Warriors deplasmanında 9 sayı, 5 ribaunt, 1 asist üretti.

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