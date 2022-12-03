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Spor

Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ından sürpriz galibiyet

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 122-121 mağlup etti.

3 Aralık 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ından sürpriz galibiyet
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 13 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.

Batı Konferansı'nda son sıralardan kurtulmak isteyen Rockets, konferans lideri Suns'ın 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 30 sayı atan Jalen Green öne çıktı. Jabari Smith 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 41 sayı, 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Mikal Bridges 22 sayı, 8 ribaunt, Cameron Payne de 20 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'i 107-96 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının 117-109 yenildiği Memphis Grizzlies deplasmanında 6 sayı, 2 asist üretti.

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