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Spor

Alperen Şengün'ün sakatlığına dair açıklama geldi!

Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ettikleri maçta sakatlanan Alperen Şengün'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün sakatlığına dair açıklama geldi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığına bel spazmının neden olduğunu söyledi.

Udoka, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli basketbolcuyla ilgili Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." ifadelerini kullandı.

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns'a konuk olacak.

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