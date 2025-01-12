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Spor

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ın maçı ertelendi

NBA'de TSİ gece 23.00'te oynanması planlanan Atlanta Hawks-Houston Rockets mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ın maçı ertelendi
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Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın, dün gece Atlanta Hawks'a konuk olması bekleniyordu.

Ancak karşılaşmadan bir gün önce, yani cuma gecesi Atalanta şehrini vuran fırtına nedeniyle seyahat etmek oldukça güçleşti ve karşılaşma için erteleme kararı alındı.

NBA maçın ne zaman oynanacağını da daha sonra duyuracağını açıkladı.

Hawks-Rockets maçı, cumartesi günü ertelenen üç NBA maçından sadece birisi. Lakers-San Antonio Spurs maçı ve Clippers-Charlotte maçı da Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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