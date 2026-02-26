İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8895
  • EURO
    51,9257
  • ALTIN
    7306.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'ün ''triple-double'' yaptığı maçta Houston Rockets kazandı
Spor

Alperen Şengün'ün ''triple-double'' yaptığı maçta Houston Rockets kazandı

NBA Batı Konferansı Ligi'nde Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Sacramento Kings'i 128-97 mağlup etti. Rockets forması giyen Alperen Şengün ise triple-double ile maça damga vurdu.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün ''triple-double'' yaptığı maçta Houston Rockets kazandı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 128-97 yendi.

Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ın Toyota Center'da Kings'i ağırladığı mücadelede 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Ev sahibi takımda Reed Sheppard 28 ve Kevin Durant 21 sayıyla sezonun 36. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Russell Westbrook 22, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayı attı.

DeRozan, kariyerinde 26 bin 406 sayıya ulaştı ve NBA'de normal sezonların en skorer oyuncuları listesinde John Havlicek (26 bin 395) ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak ilk 20'ye girdi.

PİSTONS, EVİNDE THUNDER'I YENDİ

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 124-116 mağlup etti.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı, 13 asist ve Jalen Duren 29 sayı, 15 ribaunt üretti.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Thunder'da ise Jaylin Williams'ın 30 sayı, 11 ribaunt ve Cason Wallace'ın 23 sayısı, sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.