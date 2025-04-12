İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alperen yoksa Rockets da yok

NBA normal sezonda 15 maç yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'a 140-109 kaybetti. Rockets'ta Alperen Şengün, Dillon Brooks, Fred VanVleet gibi önemli oyuncular karşılaşmada forma giymedi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Alperen yoksa Rockets da yok
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 39 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı maçta, Houston Rockets'ı evinde 140-109 yendi.

NBA'de 15 maç yapıldı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Austin Reaves, ev sahibi Lakers adına 23 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydederken takım arkadaşı tecrübeli yıldız LeBron James 14 sayılık katkı yaptı.

Alperen Şengün, Dillon Brooks, Fred VanVleet, Amen Thompson ve Jabari Smith Jr. gibi etkili oyuncularının bir çoğundan yoksun oynayan konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore 34 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bu sezon 50 galibiyet, 31 yenilgisi bulunan Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nda 3. sırayı garantileyerek play-off'larda Golden State Warriors'un rakibi oldu.

52 galibiyet, 29 yenilgi ile Lakers'ın hemen üstünde 2. sırada bulunan Houston Rockets ise play-offlar'da Minnesota Timberwolves veye Memphis Grizzlies ikilisinden biriyle eşleşecek.

ANTETOKOUNMPO'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 asist, 11 ribaunt ile "triple-double" yaptığı karşılaşmada Milwaukwee Bucks, Detroit Pistons'ı deplasmanda 125-119 mağlup etti.

Little Caesars Arena'daki maçta ev sahibi Pistons'dan Cade Cunningham 36 sayı, 12 asistle "double-double" yapsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Milwaukwee Bucks 47 galibiyet, 34 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off turunda Indiana Pacers ile eşleşti.

44 galibiyet, 37 yenilgi ile Bucks'ın hemen ardında 6. sırayı alan Detroit Pistons'ın play-off turundaki rakibi ise New York Knicks oldu.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 110-124

Indiana Pacers-Orlando Magic: 115-129

Detroit Pistons-Milwaukwee Bucks: 119-125

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-108

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 130-94

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 104-153

Chicago Bulls-Washington Wizards: 119-89

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 124-102

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 117-109

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 117-91

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 111-145

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-101

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 86-103

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 117-98

Los Angeles Lakers-Hosuton Rockets: 140-109

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.