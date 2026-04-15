Spor

Alperi Onar: Dördüncü kupa için yola çıkacağız

Fenerbahçe Opetli basketbolcu Alperi Onar, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için iddialı açıklamalarda bulundu.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, FIBA Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlamak için oldukça motive olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde bugün başlayacak ve 19 Nisan'da sona erecek Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda tarihinin 3. Avrupa kupası için mücadele edecek.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, organizasyon öncesi soruları yanıtladı.

Final için hazır olduklarını belirten Alperi, "Takım olarak çok motiveyiz ve heyecanlıyız. Keyfimiz yerinde çünkü hedeflediğimiz üç kupayı kazandık. Şimdi dördüncüsü için yola çıkacağız. Stewart aramıza katıldı. Onunla antrenmanlarımıza başladık. Oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli basketbolcu, 6'lı Final'de yer alan takımları yakından tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sezon içinde maç yaptığımız rakipler. Finale gidiyorsanız şampiyon olmak için her rakibi yenmek zorundasınız. O yüzden herkese ayrı ayrı hazırız ve motiveyiz çünkü bizim parolamız şampiyonluk. O yüzden rakip fark etmiyor. Önemli olan kendi istediklerimizi, çalıştıklarımızı orada sahaya yansıtabilmek. O yüzden kendimize daha çok odaklıyız. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtarak kupamızı alıp döneceğimizi umuyorum."

"(TÜRK FİNALİ) ÇOK GÜZEL OLUR"

Alperi Onar, Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya gelme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

Böyle bir durumun Türk basketbolu açısından önemli olacağını dile getiren Alperi, "Derbi olması çok daha keyifli olur. Hem Türk basketbolu açısından hem de taraftarlar açısından çok güzel olur. Ama dediğim gibi orası çok farklı. Bütün sürprizlere açık bir turnuva. O yüzden biz şu an rakibimizin kim olacağını düşünmüyoruz. Kendi basketbolumuza odaklanıyoruz. Umarım bir Türk finali olur ve derbi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarları takımı desteklemeye davet eden milli basketbolcu, "Onlar bizim her zaman yanımızda. Avrupa Ligi deplasmanı, Türkiye ligi deplasmanı, evimizdeki maçlar... Eminim ki yine orada olacaklar. Geçen sene de oradalardı. Onları bekliyoruz. Gelemeyen bütün taraftarlarımız eminim televizyonları başından bize muhteşem enerjilerini yollayacaklar. Umuyorum ki çok güzel bir turnuva geçireceğiz. Hep beraber kupamızı kutlayacağız." diye konuştu.

  • Fenerbahçe Opet
  • Alper Onar
  • Avrupa Şampiyonluk

