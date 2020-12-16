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Spor

AlphaTauri Honda'nın F1'deki yeni pilotu Yuki Tsunoda oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonunda Honda'nın Junior Sürücü programında bulunan Yuki Tsunoda'nın, Scuderia AlphaTauri Honda takımının pilotları arasındaki yerini alacağı duyuruldu.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
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Japon pilot Yuki Tsunoda, gelecek sezondan itibaren Formula 1 ekibi AlphaTauri adına yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan 20 yaşındaki Tsunoda ile sözleşme imzaladı.

AlphaTauri'nin Rus pilot Daniil Kvyat'ın yerine anlaşma sağladığı Tsunoda, 2021 sezonunda Fransız Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

Öte yandan Tsunoda, 2014'te mücadele eden Kamui Kobayashi'den bu yana Formula 1'de yarışacak ikinci Japon sürücü olarak kayıtlara geçecek.

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