Alphonso Davies, transferinde karar aşamasında

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Alphonso Davies ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Marca'nın haberine göre göre Bayern, Davies ile yeni sözleşme için prensipte anlaştı. Ancak resmi bir imza henüz atılmadı.

EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ OYUNCU OLABİLİR

Real Madrid'in teklifini de değerlendiren Davies, iki kulüp arasında karar vermek üzere. Bayern, sözleşme yenilemek için oyuncuya 25 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bu teklif kabul edilirse Davies, Harry Kane'in ardından takımın en çok kazanan ikinci futbolcusu olacak.

SON KARAR ALPHONSO DAVIES'TE

Davies'in mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bayern, oyuncuyu kaybetmemek için sınırlarını zorlarken, Real Madrid de ilgisini sürdürerek kararın netleşmesini bekliyor. Karar artık Alphonso Davies'in ellerinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 22 maça çıkan Kanadalı yıldız 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.