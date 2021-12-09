İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,731
  • EURO
    15,5889
  • ALTIN
    788.338
  • BIST100
    2016.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maç
Spor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maç

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maç yarın oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Altay, Hatayspor'u konuk edecek.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:51
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.