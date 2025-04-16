Alt liglerde play-off tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.
TFF, final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin ise daha sonra ilan edileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan 2024-2025 sezonu play-off müsabaka tarihleri şöyle:
Trendyol 1. Lig
1. Tur: 15 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 23 Mayıs Cuma
Final: 29 Mayıs Perşembe
Nesine 2. Lig
1. Tur: 8 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 12 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 16 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazartesi
Final: 1 Haziran Pazar
Nesine 3. Lig
1. Tur: 30 Nisan Çarşamba
2. Tur 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
1. - 2. Grup Finali: 24 Mayıs Cumartesi
3. - 4. Grup Finali: 25 Mayıs Pazar