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Spor

Alt liglerde play-off tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini açıkladı.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Alt liglerde play-off tarihleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

TFF, final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin ise daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan 2024-2025 sezonu play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Trendyol 1. Lig

1. Tur: 15 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 23 Mayıs Cuma

Final: 29 Mayıs Perşembe

Nesine 2. Lig

1. Tur: 8 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 12 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 16 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Perşembe

3. Tur 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazartesi

Final: 1 Haziran Pazar

Nesine 3. Lig

1. Tur: 30 Nisan Çarşamba

2. Tur 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe

3. Tur 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

1. - 2. Grup Finali: 24 Mayıs Cumartesi

3. - 4. Grup Finali: 25 Mayıs Pazar

  • TFF Trendyol 1. Lig
  • Nesine 2. Lig
  • Nesine 3. Lig play-off

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