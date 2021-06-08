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Spor

Altay 14-15 transfer yapacak

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olacağını ifade ederek 'Biz bütçe kısmına bakacağız. Oyuncu konusunda duayen olan Mustafa hocamız sıkı bir hazırlık yapıyor. Süper Lig için 14-15 transfer yapacağız.' dedi.

DHA08 Haziran 2021 Salı 14:38 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:38
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında geçen sezon 1'inci Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan 31 yaşındaki Başkan Ekmekçioğlu, bu duruma 40 yaşına basmaya hazırlanan İbrahim Öztürk'ü örnek göstererek, "İbrahim Öztürk sınırın üstünde olmasına rağmen yüksek performanslar gösterdi. Benim yaşımdan büyük çok fazla futbolcu vardı. Takımı biraz gençleştirmek istiyoruz. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde ilk 7 senede hedefledikleri Süper Lig'e 5 yılda çıktıklarını dile getiren Özgür Ekmekçioğlu, "İkinci 7 senede altyapı yatırımları ve Süper Lig'de kalıcı olmak, üçüncü 7 senede Avrupa'ya gitmek gibi hedeflerimiz var. Süper Lig'de iyi bir takım kurup, üst sıraları hedefleyeceğiz" dedi. Transferde tek yetkilinin Teknik Direktör Mustafa Denizli olacağını ifade eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Biz bütçe kısmına bakacağız. Oyuncu konusunda duayen olan Mustafa hocamız sıkı bir hazırlık yapıyor. Süper Lig için 14-15 transfer yapacağız. Tecrübesi olan isimleri de tercih edeceğiz" diye konuştu.

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