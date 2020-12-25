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Spor

Altay 3 puanı 3 golle aldı, zirveye çıktı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında İzmir temsilcisi Altay ile Ümraniyespor, karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

25 Aralık 2020 Cuma 21:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 21:06
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Ümraniyespor, Altay Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Altay'ın golleri 11. dakikada Erhan Çelenk, 23. dakikada penaltıdan Paixao ve 78. dakikada Kappel'den geldi. Ümraniyespor'un tek golü 17. dakikada penaltıdan Okan Derici'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği yakaladı. Ümraniyespor ise 16. maçında 17 puanda kaldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 17. haftasında liderlik için kritik mücadelede Tuzlaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

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