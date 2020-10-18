Altay 3'te 3 yaptı

IHA 18 Ekim 2020 Pazar 11:59 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:59

TFF 1. Lig’de 5. hafta maçında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 15. dakikada Portekizli yıldızı Paixao’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay, ilk 5 haftada 10 puan toplayarak zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

PAİXAO GOLLERİNE DEVAM ETTİ, TOLGA ÜNLÜ ALKIŞ TOPLADI

Zorlu rakibini 1-0’lık skorla geçmeyi bilen Altay’da golcü oyuncu Paixao, bu maçı da boş geçmedi. Portekizli yıldız, ilk 5 haftadaki gol sayısını 5’e çıkararak yine gol krallığında zirveye oturdu. Maç sonunda yayıncı kuruluşa bir açıklama yapan Paixao, takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, kaçırdığı 1-2 net pozisyonun olduğunu ve bu pozisyonları değerlendirse çok daha rahat bir maç geçeceğini ifade etti. Altay’da, Adana Demirspor maçında dikkat çeken bir diğer isim ise Tolga Ünlü. Başarılı oyuncu, Paixao’nun attığı golde sağ kanattan orta yaparak golün hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda gösterdiği etkili performansla beğenileri topladı.

5 MAÇIN 4’ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ligdeki ilk 5 maçta rakip filelere 9 gol bırakan Altay, savunma anlamında da başarı gösterdi. Ligde sadece ikinci haftada konuk olduğu İstanbulspor’dan 2 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu maç haricindeki diğer 4 maçta kalesini gole kapattı. Altay kalecisi Burak Öğür de maç sonunda yaptığı açıklamada takımın yeni olmasına rağmen kısa sürede uyum gösterdiğini belirterek, karşılaşmaları gol yemeden tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Altay, ligin 6. haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu’yla oynayacak.