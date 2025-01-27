Altay 50 gün sonra galibiyeti hatırladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, hafta sonu Sincan Belediye Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte 3 puan hasretini sona erdirdi. Son olarak 30 Aralık 2024'te İnegölspor'u evinde mağlup eden Altay, o karşılaşmadan sonra oynadığı Kepezspor, Isparta 32 Spor, Kırklarelispor ve 24 Erzincanspor maçlarında istediğini sonuçları alamayıp 4 maçlık kazanamama serisine imza attı. İzmir ekibi, Sincan Belediye Ankaraspor maçında istediği sonucu alarak 50 günlük aradan sonra kazanmış oldu.

DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADI

Altay, Sincan Belediye Ankaraspor karşısında önemli bir 3 puana imza atsa da henüz düşme hattından kurtulmayı başaramadı. Sondan bir basamak üst olan 17. sırada yer alan İzmir ekibinin 11 puanı bulunuyor. 15. sırada bulunan ve tehlikeli bölgenin bir basamak üstündeki Sincan Belediye Ankaraspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, arka arkaya galibiyet serisi oluşturarak bir an önce düşme hattından orta sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor. Altay, 1 Şubat Cumartesi günü üçüncü sırada yer alan Kastamonuspor'a konuk olacak.