Altay - Akhisarspor maçı oynanacak mı?

DHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:50

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7'nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00’de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."