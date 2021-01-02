İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ocak 2021 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Spor

Altay, Bandırma deplasmanında

TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Altay, Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:38
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Tuzlaspor'la oynadığı erteleme maçını 1-0 kazanarak averajla liderliğe yükselen Altay, yarın ilk yarının son maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Altay'da golcü Armand Gnanduillet'in ardından takımdan ayrılan kaleci Burak ve Anton Putsila'nın yanı sıra sakatlığı süren Harun kadroda yer almayacak. 

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan 32 puanlı İzmir temsilcisi, 3'te 3 yapan 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.