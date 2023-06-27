İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0501
  • EURO
    28,495
  • ALTIN
    1611.37
  • BIST100
    5766.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Başkanı Ayhan Dündar: Oyuncuların hakkını teslim edeceğiz
Spor

Altay Başkanı Ayhan Dündar: Oyuncuların hakkını teslim edeceğiz

Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, kulübün içerisinde bulunduğu belirsizlikle alakalı, “Son zamanlarda çıkan haberler herkeste soru işaretleri ve kaygılara sebebiyet vermektedir. Kulübün geleceği noktasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz” dedi.

IHA27 Haziran 2023 Salı 11:27 - Güncelleme:
Altay Başkanı Ayhan Dündar: Oyuncuların hakkını teslim edeceğiz
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i 12. sırada tamamlayarak ligde kalma hedefini gerçekleştiren Altay, yeni sezon öncesinde takımı korumakta bir hayli zorlanıyor. Özellikle siyah-beyazlıların 3 yabancı oyuncusu Mohammad Naderi, Marco Paixao ve Eric Bjorkander'in alacaklarını temin edemediği için başka kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Altay ise maddi kaynak üreterek oyuncuları kadroda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar da kulübün mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dündar, "Son zamanlarda çıkan haberler herkeste soru işaretleri ve kaygılara sebebiyet vermektedir. Şu çok iyi bilinsin ki mevcut sezon, transfer yasağı, kulübün geleceği noktasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ"

Tüm oyuncuları takımda tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Dündar, "Altay arması altında ter dökmek isteyen tüm oyuncularımızın koşullar ne olursa olsun hakkını teslim edeceğiz. Kimsenin de gerçeklikten uzak taleplerine kulüp olarak geçit vermeyeceğiz. Armanın yere düşmesine müsaade etmeyen oyuncularımızın hakları, hukuklarını kendimize olmasını istediğimiz şekilde sahipleneceğiz" dedi.

Öz kaynakların gelişimine katkı sunmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun da sezon içerisindeki sürecine herkes şahit olacaktır. Unutmayalım ki olmayan bir durumu hep birlikte var ettik. Altay arması yeni sezonda hem kendi değerlerini yüceltecek hem de herkesin keyif alacağı, sahipleneceği bir aile hüviyetinde yeşil sahalarda mücadelesini sürdürecektir. Herkes müsterih olsun."

  • Altay Spor Kulübü
  • Ayhan Dündar
  • Kulüp Belirsizliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.