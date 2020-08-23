Altay Başkanı'ndan Quaresma itirafı!

23 Ağustos 2020 Pazar 17:30 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:30

TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olup Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Altay'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İzmir ekibinin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu takımın transfer gündemiyle ilgili açıklama yaptı ve Ricardo Quaresma sorusuna cevap verdi.

TRT Spor'a konuşan Özgür Ekmekçioğlu, "Tabi ki biz her zaman ligde en iyisini yapacağımızı söylüyoruz ama favori ilan edilmek güzel bir duygu, inşallah bunun arkasında durabilir hakkını da verebiliriz. Bunun için çok çalışacağız. Erken de takım kurmaya çalıştık, iyi transferler yapmaya çalıştık. Biraz da tabiki yerli ve yabancı oyuncu tercihlerimizde Süper Lig'de olabildiğince kimleri tercih edebiliriz, tutabiliriz diye planlama yapmaya çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki sene özellikle yabancı sınırlaması da gündeme gelebileceği için hedefi ve planlamayı ona göre yapıyoruz." dedi.

Hücum hattı için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Altay Başkanı, "Görüştüğümüz oyuncular var, onlarla anlaşabilirsek iki transfer daha yapacağız. Özellikle 10 numara mevki bakıyoruz, hücum hattına sürpriz bir isim olursa onunla anlaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

SÜRPRİZ İSİM QUARESMA MI?

Ricardo Quaresma sorusuna ise Ekmekçioğlu, "Quaresma dünya çapında bir oyuncu, kendini ispatlamış bir isim. Üzerine yorum yapmamıza gerek olmayan bir oyuncu. Onunla ilgili bir görüşmemiz oldu ve hala devam ediyor bu görüşmeler. Quaresma'nın da temasta olduğu başka kulüpler var. Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz olur bilemiyorum, gündemimizde. O mevkide bir boşluğumuz var ve onun görüşmeleri ve diğer birkaç oyuncu ile daha görüşmeler devam ediyor. Takımımızın menfaati için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecektir" ifadelerini kullandı