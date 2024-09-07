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Spor

Altay, başkent deplasmanına gidecek

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup ikinci hafta maçında yarın Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk olacak.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Altay, başkent deplasmanına gidecek
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, ligin ikinci haftasında yarın saat 16.00'da Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Maçı Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay'ın 1 puanı bulunurken, Başkent takımının ise henüz puanı bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini deplasmanda mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

İzmir ekibinde sakatlığı geçen Mehmet Gündüz'ün ile geçen hafta kadro dışı kalan ve affedilen sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan'ın Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Caner Baycan ise kadroda yer almayacak.

  • altay
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  • Sincan Belediyesi Ankaraspor

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